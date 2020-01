Prévisions météo: une BONNE et une MAUVAISE nouvelle pour cette fin de semaine

Durant cette fin de semaine, les températures seront douces pour la saison mais des nuages et de la pluie sont au programme.

Aujourd'hui, temps d'abord sec avec des éclaircies et des passages nuageux. En Ardenne, des nuages bas pourront localement réduire la visibilité. En cours d'après-midi, la nébulosité deviendra plus abondante et des pluies, généralement faibles à localement modérées, se propageront lentement sur le pays à partir de la frontière française.

Net radoucissement avec des températures qui remonteront entre 6 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest, devenant parfois assez fort l'après-midi. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.