La première statue de cire de Greta Thunberg dévoilée en Allemagne: une attention particulière lui a été apportée (vidéo)

Elle a été présentée hier au Panoptikum, le plus ancien musée de cire du pays situé à Hambourg. L’œuvre a été créée par le sculpteur Gottfried Krüger et son équipe. La statue sera habillée différemment en fonction des saisons : bonnet, gants, écharpe et veste épaisse en hiver, leggings, sweat à capuche et basket en été.

Décrite comme une adolescente timide, Greta Thunberg a été propulsée porte-parole d'une génération hantée par la crise climatique depuis qu'elle a commencé à faire des sit-in devant le Parlement suédois en août 2018 avec un panneau "Grève scolaire pour le climat".



Elle est devenue le visage des inquiétudes environnementales des jeunes et des moins jeunes, poussant des millions de personnes à s'engager, et a été invitée à s'exprimer au sommet des Nations unies sur le climat.



La Suédoise est aussi férocement critiquée par les climatosceptiques. Certains l'accusent d'être manipulée, d'autres d'être payée par un "lobby vert".