Virus en Chine: les tour-opérateurs belges annulent tous les voyages vers le pays

Les tour-opérateurs vont annuler tous leurs voyages de la Belgique vers la Chine par mesure de précaution face au coronavirus. En 24 heures, la Chine dénombre 38 décès et 1700 cas supplémentaires.

"Nos membres vont commencer à annuler les voyages vers la Chine": l'annonce des tours-opérateurs de Belgique est tombée hier soir, par la voix de Pierre Fivet, porte-parole de l'association belge des tour-opérateurs (ABTO). Un peu plus tôt dans la journée, les Affaires étrangères avaient déconseillé tous les voyages vers la province de Hubei, où s'est déclarée l'épidémie de coronavirus, et recommandé aux citoyens belges de reporter les voyages non essentiels vers la Chine. L'ABTO a communiqué l'avis des Affaires étrangères à ses membres, une vingtaine de voyagistes et plus de 50 organisations actives dans le secteur du tourisme.

Tous les voyages en Chine annulés

La conséquence, c'est que tous les voyages vers la Chine seront annulés. Les tour-opérateurs proposeront une série d'alternatives aux clients lésés, allant de la réservation d'une nouvelle destination au remboursement du voyage. L'ABTO n'était pas en mesure de préciser le nombre de clients concernés. Mais selon son porte-parole, "il s'agirait de quelques dizaines de personnes plutôt que de centaines", étant donné la basse saison. Par ailleurs, deux compagnies aériennes européennes suspendent leurs vols vers la Chine: British Airways et Lufthansa.

Que faire si vous êtes concerné ?

Que faire si vous êtes concerné ? Plusieurs possibilités s'offrent à vous: modifier les dates de votre déplacement vers la Chine, changer de destination ou alors purement et simplement annuler votre voyage et être remboursé.

Le bilan ne cesse d'augmenter

Quant au bilan du coronavirus, il continue de grimper: on déplore 170 morts en Chine ce matin, dont 38 ces 24 dernières heures. Le nombre de patients contaminés augmente encore lui aussi, il s'élève à 7700 ce matin. On dépasse de loin l'épidémie du SRAS qui avait sévi en Chine en 2002 et en 2003: il avait touché 5400 personnes.

Rapatriements

Wuhan et la Province de Hubei sont coupées du monde depuis plusieurs jours. Le rapatriement des ressortissants étrangers s'accélère. Le Japon et les Etats Unis ont évacué les leurs. C'est au tour de Paris d'envoyer un avion sur place. La Belgique envisage elle aussi d'organiser le rapatriement des quelques 15 Belges présents dans la région.

Revoir le reportage: Coronavirus: les infos sont sur le site du SPF Santé publique