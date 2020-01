Le couple royal visite l'exposition sur Van Eyck au Musée des Beaux-Arts de Gand

(Belga) À Gand, le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité l'exposition "Van Eyck: Une révolution optique" réunissant 13 œuvres du maître flamand, au Musée des Beaux-Arts de la ville (MSK). La visite, au cours de laquelle des experts ont guidé le couple royal, a duré plus d'une heure.

"Ils ont été très intéressés" se réjouit la directrice du musée Cathérine Verleysen. Le Roi et la Reine ont pu admirer une sélection de l'exposition, de renommée internationale, que "les conservateurs ont rendue éclectique", ajoute la directrice. Le MSK accueille pendant les prochains mois la plus grande exposition jamais réalisée sur Van Eyck, avec treize prêts étrangers réunis pour la première fois dans le même lieu. Ce projet international a nécessité beaucoup d'investissements. Il a d'ailleurs bénéficié d'un important soutien de la ville de Gand et du service Toerisme Vlaanderen. 250.000 visiteurs sont attendus au total. La ville de Gand a effectué d'importantes rénovations ces deux dernières années: l'extérieur du bâtiment ainsi que les salles d'exposition et d'autres espaces publics ont été entièrement refaits, pour un coût d'environ 1,8 million d'euros. "Van Eyck: Une révolution optique" sera accessible du 1er février au 30 avril. (Belga)