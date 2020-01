Manchester United officialise l'achat du Portugais Bruno Fernandes

Manchester United a finalisé jeudi le transfert du milieu de terrain portugais Bruno Fernandes, en provenance du Sporting Lisbonne, pour 55 millions d'euros (47 millions de livres sterling).

Le joueur de 25 ans (19 sélections), qui a passé sa visite médicale avec succès, a signé dans la foulée un contrat de cinq ans avec une année supplémentaire en option.

"Cela faisait des mois que l'on suivait Bruno et tout le monde ici est très impressionné par ses caractéristiques et ce qu'il va apporter à l'équipe", a affirmé l'entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

"Le plus important est qu'il est un être humain formidable avec une grande personnalité et ses qualités de leader sont évidentes pour tous", a-t-il poursuivi.

Bruno Fernandes a fait part de son bonheur de rejoindre son nouveau club, où son compatriote Cristiano Ronaldo, également un ancien du Sporting Lisbonne (1997-2002), a évolué pendant six saisons (2003-2009).

"Mon amour pour Manchester United a vraiment débuté quand je regardais Cristiano Ronaldo jouer et depuis, je suis un fan inconditionnel de ce grand club", a lancé la nouvelle recrue.

"J'ai travaillé dur pour en arriver là et je peux promettre aux supporters que je donnerai tout pour cet écusson et pour nous apporter plus de succès et de trophées", a-t-il insisté.

Le Portugais va renforcer le milieu de terrain affaibli du club mancunien après les blessures de Paul Pogba et Scott McTominay et les départs de Marouane Fellaini (Shandong Luneng) et Ander Herrera (PSG) lors des précédents mercatos.