Auderghem devient la 17e commune bruxelloise à déclarer l'urgence climatique

(Belga) A la suite d'une interpellation citoyenne du collectif Rise for Climate Belgium, le conseil communal d'Auderghem a voté jeudi soir à l'unanimité une motion déclarant l'état d'urgence climatique, a confirmé en soirée le bourgmestre Didier Gosuin.

Koekelberg est la première commune belge à avoir voté une motion déclarant l'état d'urgence climatique le 13 mai dernier, rejoignant ainsi les villes de Londres, Paris, Cologne, Milan, Genève, New York ou San Francisco. Depuis lors, Rise For Climate Belgium se mobilise pour interpeller les communes bruxelloises. Les communes de Bruxelles-Ville (23 septembre), Uccle (26 septembre), Molenbeek-Saint-Jean (16 octobre), Ganshoren (21 novembre), Woluwé-Saint-Pierre (26 novembre) et Ixelles (19 décembre) ont répondu favorablement à ses interpellations citoyennes. De plus, neuf autres communes ont déclaré l'urgence climatique spontanément, sans attendre une interpellation. Il s'agit d'Etterbeek (14 octobre), Schaerbeek (23 octobre), Saint-Gilles et Anderlecht (24 octobre), Woluwé-Saint-Lambert (18 novembre), Jette (27 novembre), Saint-Josse (11 décembre), Berchem-Sainte-Agathe (16 décembre) et Watermael-Boitsfort (17 décembre). Rise for Climate Belgium est déjà en relation avec Forest, où une concertation est mise en place avec les associations locales à la demande du bourgmestre, et avec Evere. Rise For Climate Belgium souligne que, selon le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), les administrations locales peuvent jouer un rôle essentiel dans l'application des politiques climatiques. Par cette déclaration de l'état d'urgence climatique sont relayées les recommandations du Pacte pour la transition, rédigées par une cinquantaine d'organisations en France sur base d'une large consultation citoyenne. Il est question de sensibiliser à la transition, de coconstruire des politiques locales et d'intégrer des critères environnementaux et sociaux dans les projets communaux. (Belga)