Des tombes de 3.000 ans découvertes en Egypte: elles abritent les dépouilles de plusieurs grands prêtes (vidéo)

Des tombes de grands prêtres vieilles d'environ 3.000 ans et contenant des sarcophages en pierre et en bois, ont été découvertes au sud du Caire, a annoncé jeudi le ministère égyptien des Antiquités.

Seize tombes, contenant au total vingt sarcophages dont certains gravés d'hiéroglyphes, ont été exhumées par une mission archéologique égyptienne sur le site d'Al Ghoreifa dans la région de Minya, à 300 km au sud du Caire, a indiqué le ministère égyptien des Antiquités. Elles abritent les dépouilles de plusieurs grands prêtres du dieu Thot, au corps d'homme et à la tête d'ibis, ainsi que celles d'importants dignitaires de Haute Egypte. Et elles sont vieilles de près de trois millénaires.





L'un des sarcophages, en pierre, est dédié au dieu pharaonique Horus, à la tête de faucon, fils d'Isis et Osiris. Gravée à même la pierre, une représentation de la déesse Nout, considérée comme la mère de tous les astres, qui étend ses ailes sur le sarcophage.



Les archéologues ont aussi découvert 10.000 figurines en faïence bleue et verte, 700 amulettes en forme de scarabée, dont certaines en or pur, ainsi qu'une amulette représentant un cobra ailé. Destinés à accueillir les viscères des défunts, des vases canopes ont aussi été exhumés.



Ces dernières années, les autorités égyptiennes ont cherché à promouvoir les découvertes archéologiques pour relancer le tourisme dans le pays.