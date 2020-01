Les Belges à l'étranger - Nantes mène deux fois à Rennes mais perd le derby breton

(Belga) Mené, le Stade Rennais a renversé Nantes grâce à deux buts dans les arrêts de jeu vendredi dans un match comptant pour la 22e journée du championnat de France de football (3-2). Grâce à cette fin de match complètement folle, Rennes consolide sa place sur le podium (3e, 40 points) à 2 unités de Marseille. Les Canaris restent 6e (32 points). Averti (53e), Renaud Emond a été remplacé (67e) alors que les Nantais menaient à la marque

Nantes a mené deux fois grâce à un autogaol de Damien Da Silva (47e, 0-1) et l'ex-Gantois Moses Simon (80e, 1-2). Rafinha (71e, 1-1) et Benjamin Bourigeaud ont égalisé (90e+5, 2-2) avant que Rafinha ne signe un doublé valant trois points (90e+8, 3-2). - ALLEMAGNE - Hertha Berlin et Schalke ne sont pas parvenus à marquer un but lors du premier match de la 20e journée. Dedryck Boyata et Doodi Lukebakio ont joué l'intégralité de la rencontre avec le club de la capitale et Benito Raman est sorti en fin de match chez les visiteurs (90e+2). Au classement, les deux équipes font du surplace: Schalke (34 points) reste 6e et Hertha (23 points) 13e. - PAYS-BAS - L'AZ Alkmaar a remporté le match d'ouverture de la 21e journée face à Waalwijk (4-0). Stijn Wuytens a joué l'intégralité de la rencontre avec les visités et Hannes Delcroix en a fait autant à l'arrière gauche avec les visiteurs tandis qu'Anas Tahiri est monté au jeu (80e) alors que le score était déjà acquis. Au classement, l'AZ (47 points)rejoint l'Ajax à la première place mais sa différence de buts est moins bonne (42 contre 31). (Belga)