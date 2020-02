Brexit: l'Union Jack retiré des institutions européennes lors d'une cérémonie solennelle (vidéo)

L'Union Jack a été retiré vendredi des institutions européennes à Strasbourg et à Bruxelles, les dirigeants de l'UE étant résolus à tourner la page du Brexit pour passer à l'étape suivante, celle des négociations sur la future relation avec Londres, qui s'annoncent épineuses.



Après 47 ans d'une relation tumultueuse entre Londres et l'Europe, le drapeau britannique a été remisé du Conseil européen à Bruxelles, vers 18H30 GMT, puis simultanément une demi-heure plus tard des deux sièges du Parlement européen, à Strasbourg et Bruxelles, dans une atmosphère solennelle.



C'est le drapeau étoilé européen qui les a remplacés au Parlement.











Il avait été retiré en fin d'après-midi de la façade de la représentation du Royaume-Uni auprès de l'UE à Bruxelles. Peu auparavant, il avait été hissé sur Scotland House, siège du gouvernement écossais dans la capitale européenne.







A quelques heures du départ historique du Royaume-Uni, premier pays à quitter l'Union, les chefs de l'UE ont exprimé plus tôt dans la journée leurs "émotions mélangées" et réaffirmé la "force de l'union", à "l'aube d'une ère nouvelle".



"Nous voulons avoir le meilleur partenariat possible avec le Royaume-Uni", a assuré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.



"Mais il est clair qu'il y aura toujours une différence. Appartenir à l'Union européenne, c'est quelque chose qui compte", a-t-elle aussi averti lors d'une conférence de presse, aux côtés des présidents du Conseil Charles Michel et du Parlement David Sassoli, le drapeau européen en arrière-plan.



Boris Johnson, qui s'est exprimé juste avant le grand saut hors d'Europe, a tenu à assurer que le Brexit marque "le début d'une nouvelle ère de coopération amicale" avec l'UE.