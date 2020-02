Petite RÉVOLUTION chez Facebook: vous pouvez désormais supprimer vos données personnelles et éviter les pubs ciblées

Le réseau social joue la carte de la transparence. Depuis le 28 janvier, Facebook vous propose de voir de quelles données personnelles il dispose sur vous. Vous pouvez donc les consulter mais aussi les supprimer. Sans ces données personnelles, vous évitez ainsi de recevoir toutes sortes de publicités ciblées.

Pourtant, toutes ces données personnelles sont de l'or pour le réseau social. Vendues aux annonceurs, elles lui rapportent de l'argent. Facebook tire ainsi 90% de ses revenus de la publicité.

Le nombre d’utilisateurs Facebook a augmenté de 8% au dernier trimestre de 2019. Il atteint les 2,5 milliards de comptes.

Comment effacer vos données du réseau social ?

L’outil permettant de consulter toutes ses données se nomme "Activité en dehors de Facebook". La manipulation est possible depuis son ordinateur ou son smartphone. Il faut se rendre dans les paramètres. Sélectionnez "Activité en dehors de Facebook" puis cliquer sur "Effacer l’historique".

Après cela, toutes les données semblent effacées. Pensez aussi à désactiver le lien entre l’activité hors Facebook et votre compte. C’est cela qui vous permettra de supprimer les publicités ciblées. "La publicité sera moins précise et vous risquez de vous retrouver avec de la publicité qui ne vous concerne absolument pas. Facebook va continuer de dire à ses utilisateurs 'Si vous voulez une expérience idéale sur notre réseau, si vous voulez avoir les meilleures informations qui concernent vos amis et vos proches, ne supprimez pas les informations que vous nous donnez' ", nous indique Damien Van Achter, spécialiste réseaux sociaux.

Si vous cherchez par exemple des chaussures sur un site, cette recherche ne sera plus associée à votre compte. Vous n’aurez donc plus de publicité et promotions pour des chaussures instantanément.

Un gage de pérennité pour l'entreprise

Facebook était presque obligé de proposer l'option de suppression des données car il a été très critiqué pour sa gestion des données personnelles. Il propose donc enfin de les supprimer. Alors est-ce que Facebook se tire une balle dans le pied ?

"Je ne pense pas. La direction de Facebook est poussée à prendre des mesures draconiennes pour respecter la vie privée des gens. Facebook a été pris plus d'une fois la main dans le pot de confiture. S'ils n'avaient pas choisi de le faire par eux-mêmes, ils risquaient de se le faire imposer par ailleurs (...) C'est une forme d'anticipation et de préservation de leur modèle économique lié à la publicité. C'est vrai qu'à court terme, ça peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires mais sur le long terme c'est un gage de pérennité pour l'entreprise", éclaire Damien Van Achter.