Six nations: Farrell, Fickou, Dupont, Sinckler... étincelles et duels

Duels à tous les étages: entre les néophytes Furbank et Bouthier à l'arrière, les puissants Baille et Sinckler en première ligne ou les opposés Dupont et Youngs au poste de demi de mêlée... le Crunch de dimanche, entre la France et l'Angleterre, s'annonce croustillant.

. Bouthier - Furbank, les bizuts testés

Zéro sélection à eux deux. Fabien Galthié et Eddie Jones ont décidé de lancer deux arrières néophytes pour le Crunch. Un sacré baptême du feu.

Si l'Anglais, impressionnant cette saison sous le maillot de Northampton, a profité de la blessure d'Anthony Watson et du replacement d'Elliot Daly à l'aile, le parcours du Français a été plus sinueux.

Un temps maçon, joueur de Fédérale 1 puis de Pro D2, Bouthier, une demi-saison de Top 14 derrière lui, voudra éviter le calvaire vécu par Yoann Huget l'année dernière lors de la leçon (44-8) à Twickenham.

Le joueur du Stade toulousain avait été mis au supplice par le jeu au pied des Anglais. Le Montpelliérain est prévenu.

. Baille - Sinckler, épreuve de force

Son remplacement, au bout de trois minutes de jeu, avait changé la face de la finale de la Coupe du monde face aux Springboks: les Anglais, sans Kyle Sinckler, avaient fini par exploser devant le défi physique imposé par les Sud-Africains.

Dimanche, au Stade de France, le futur pilier de Bristol sera bien là. En face de lui, il va trouver Cyril Baille (26 ans, 17 sélections) dans un secteur que les deux sélectionneurs ont identifié comme clé pour le sort de ce Crunch 2020.

Le Toulousain sera le plus expérimenté d'une première ligne new look des Bleus, devant le talonneur Julien Marchand (24 ans, 2 sélections) et Mohamed Haouas (25 ans, 0 sélection).

. Fickou-Vakatawa contre Farrell-Tuilagi, opposition de styles

Un "pivot" et un dévoreur d'espaces côté français; un deuxième ouvreur et un dynamiteur côté anglais: le duel des paires de centres s'annonce contrasté.

Au Japon, la paire française avait été alignée lors des matches décisifs, face à l'Argentine d'entrée puis contre le pays de Galles en quart. Avec un certain succès, selon Galthié. "Vu le contexte compliqué, ils ont été performants, ils sont su s'adapter à l'environnement. Il faut de la continuité dans la construction de cette équipe", a expliqué le patron des Bleus.

Avec Farrell, habituel N.10 replacé en premier centre, l'Angleterre dispose d'un joueur aussi talentueux que rugueux. Eddie Jones lui a adjoint Ford à l'ouverture pour disposer d'un deuxième artificier au pied. Une sacré association, complétée par le "tank" Tuilagi (1,85 m, 114 kg), revenu d'une blessure à l'aine au bon moment. Et qui reste sur un Mondial tonitruant.

. Dupont - Youngs, la fougue face à l'expérience

A 30 ans et 95 sélections, Ben Youngs est rodé aux joutes du haut niveau. Le demi de mêlée anglais semble cependant sur le déclin, comme le montre sa performance mièvre lors du Mondial-2019.

A contrario, Antoine Dupont (23 ans, 20 sélections) fait figure d'étoile montante. Titulaire en Bleu depuis une saison et demi, le Toulousain est le facteur X de cette nouvelle équipe de France. Bien remis d'une blessure au dos qui l'avait handicapé au Japon, il est l'accélérateur du jeu français. "Mon poste m'oblige à être un acteur du projet car la charnière est en charge du jeu sur le terrain", admet celui qui sera associé à son coéquipier en club Romain Ntamack.