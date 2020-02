Coronavirus: un étudiant polonais placé en quarantaine filme son quotidien dans un hôpital (vidéo)

La Chine est de plus en plus isolée. De nombreux Etats interdisent leur territoire aux voyageurs en provenance de ce pays. En Europe, les premiers rapatriés sont arrivés. Ils sont immédiatement placés en quarantaine pour une durée de deux semaines.

Un étudiant polonais est placé en quarantaine depuis son retour de Wuhan. Il a filmé son quotidien dans l’hôpital de Varsovie en attendant le résultat de ses analyses.

"On me sert les repas par une fenêtre spéciale. Chaque ouverture a une double porte et une double fenêtre comme ça, je ne suis jamais en contact avec eux. Tout est isolé", raconte-t-il.

D’autres expatriés n’attendent qu’une chose, pouvoir quitter la Chine. C’est le cas d’une footballeuse brésilienne, Millene Fernandes, qui a signé pour le club de Wuhan. Elle est enfermée depuis 12 jours dans son appartement.

"Le club a apporté tout son soutien et a montré son inquiétude mais malheureusement il n’y a pas grande chose à faire car la situation est très grave. Aujourd’hui, nous voulons retourner au Brésil, retrouver notre famille. On espère pouvoir partir au plus vite", confie-t-elle.

Les expatriés apprennent à vivre dans une ville fantôme. "On suit les règles. On se lave les mains, on porte un masque. On aère les pièces et on ne reçoit personne. On ne sort pas", indique Vera Syrvasova, une étudiante russe à Wuhan.

La France a pris par ailleurs en charge ses premiers rapatriés de Wuhan. 180 passagers orientés vers un centre de vacances près de Marseille. C’est là qu’ils passeront 14 jours en quarantaine.