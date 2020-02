Sylvain a presque tout vu du 20e siècle: nous avons rencontré le doyen des Belges, et il ne manque pas d'humour

La Belgique compte un nouveau doyen: il s'appelle Sylvain Vallée, il habite la commune de Houyet en province de Namur et il est âgé de 107 ans. Nos journalistes ont rencontré l'homme le plus âgé du pays. Il leur a livré un témoignage émouvant.

Sylvain Vallée en a reçu des félicitations ces derniers jours. Pourtant, quand on lui demande ce qu’il ressent, il répond : "Ça me fait une belle jambe, que je sois le plus vieux ou le plus jeune… tout ce que je demande c'est de mourir. Mais mon cœur ne veut pas s'arrêter".

C'est une belle leçon de vie qu'il donne à tout le monde

À la maison de retraite, nous rencontrons Marc André. Il était le kinésithérapeute de Sylvain pendant plusieurs années. Retraité depuis 6 mois, il vient aujourd’hui rendre visite à son ancien patient. Une personne qu’il trouve passionnante. "Le moindre petit service qu'on lui rend, il vous le rend par un sourire. Il est attentionné, aux moindres petites choses qu'on fait pour lui. Je trouve que c'est une belle leçon de vie qu'il donne à tout le monde", nous confie Marc André Jaspard.

Il a presque tout vu du 20ème siècle

Véritable témoin du 20ème siècle, Sylvain est né le 17 mai 1912. Un mois après le naufrage du Titanic et deux ans avant le début de la grande Guerre.

A 14 ans, il travaille à la mine avant de connaitre la Seconde Guerre mondiale, être fait prisonnier en Allemagne et s’échapper du camp de concentration de Breendonk.

Il se sent un peu isolé dans son âge avancé

Aujourd’hui, Sylvain a le sentiment de vivre dans une époque qui n’est pas la sienne. "Il se sent un peu isolé dans son âge avancé et démuni de tout les siens qu'il a perdus. Il a un peu perdu ses points de repère. Comme il dit: 'Ce n'est plus de mon âge de vivre'", nous explique Marc André Jaspard.

La question qu'on pose à chaque doyen: quel est le secret?

Le doyen, qui fêtera ses 108 ans en mai, nous livre son secret de longévité. "J'ai toujours une bouteille d'eau du robinet", nous confie-t-il avant de préciser qu'il la remplit lui-même.

Mais est-ce l'eau du robinet, ou bien l’air de la commune de Houyet qui l'a préservé de la mort jusqu'à maintenant? "C'est la deuxième fois qu'on compte un doyen des Belges à Houyet. On parle de la mer du Nord et de l'iode qui est très bénéfique pour la santé, mais j'ai envie de dire qu'au niveau du Condroz-Namurois on est pas mal non plus", lance Hélène Lebrun, bourgmestre, avec humour.

Un humour dont ne manque décidément pas Sylvain. Lorsqu'un proche lui dit qu'il ne demande pas grand-chose au final… voici ce qu'il rétorque avant de rire: "Si, une bonne bouteille de vin!".

Si Sylvain se sent assez peu concerné par son record, il semble avoir marqué les personnes ayant croisé son chemin.