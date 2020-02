Magritte du cinéma 2020 - Masset-Depasse réalisateur de "Duelles":"Neuf sur dix! Je n'aurais jamais pensé autant"

(Belga) Le film "Duelles" d'Olivier Masset-Depasse a été primé neuf fois lors de la 10e cérémonie des Magritte du cinéma samedi soir à Bruxelles, sacré entre autres meilleur film. Une ovation à laquelle le réalisateur ne s'attendait pas. Il annonce une version américaine à venir de son thriller psychologique.

"J'ai trouvé très chaleureux d'avoir été autant reconnu, même si je suis un peu mal à l'aise car c'était un peu mono-obsessionnel", a fait valoir le réalisateur Olivier Masset-Depasse, après avoir raflé de multiples prix samedi à Bruxelles. "Neuf sur dix! Je n'aurais jamais pensé autant. C'est un film où j'ai essayé de me réinventer complétement par rapport à mes précédents films et cela fait toujours plaisir de voir que cela a été compris. On va faire la version américaine avec Jessica Chastain et Anne Hathaway, dans les rôles respectifs d'Alice et Céline". Le film, qui fait référence à l'art de filmer d'Alfred Hitchcock, plante son décor dans les années 60. A la suite d'un drame qui vient perturber un voisinage tranquille, la paranoïa s'insinue progressivement dans l'amitié forte qui unit deux femmes. Le long-métrage était en compétition pour le meilleur film avec "Le jeune Ahmed" de Jean-Pierre et Luc Dardenne, "Lola vers la mer" de Laurent Micheli, "Nuestras madres" de César Diaz et "Seule à mon mariage" de Marta Bergman. Primé neuf fois, "Duelles" a remporté les Magritte du meilleur film, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario original ou adaptation (Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini), de la meilleure actrice (Veerle Baetens), du meilleur acteur dans un second rôle (Arieh Worthalter), de la meilleure image (Hichame Alaouié), du meilleur montage (Damien Keyeux), de la meilleure musique originale (Frédéric Vercheval) et du meilleur son (Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère et Olivier Struye). (Belga)