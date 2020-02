Le Belge ne boit pas assez d'eau lorsqu'il consomme de l'alcool: les chiffres le prouvent

C'est un fabriquant de fontaine d'eau minérale qui l'assure. Selon une récente enquête Ivox, 6 Belges sur 10 boivent moins d'un litre d'eau chaque jour. On conseille pourtant de consommer 1 litre et demi d'eau par jour. La quantité exacte recommandée dépend du poids, de la tailler et des efforts physiques réalisés.

Une chose est sûre en revanche, le belge ne boit pas assez d'eau quand il boit de l'alcool. On recommande pourtant d'alterner, pour éviter la déshydratation (accentuée par l'alcool) et donc la gueule bois.

On se déshydrate à grande vitesse

"Il est extrêmement important de boire de l'eau lorsque l'on consomme de l'alcool car on se déshydrate à grande vitesse quand on boit de l'alcool. Boire de l'eau permet de faciliter la fonction hépatique et rénale et donc va favoriser l'élimination des toxines", argumente le docteur Martin Deduve, président de l'ASBL Univers Santé.

"Assurer l'utilisation gratuite de l'eau de distribution dans les lieux publics et les restaurants", c'est l'une des nouvelles mesures qui figurent dans l'accord gouvernemental wallon. Selon le praticien Martin Deduve, cette dernière est extrêmement importante. "Il faut vraiment mettre en place des mesures comme celle-ci car elles sont extrêmement efficaces. D'ailleurs, la plupart de nos pays voisins l'ont fait sans sourciller", assure-t-il.