12 Belges rapatriés de Chine vont être mis en quarantaine - LE DIRECT: l'avion a atterri à Istres (vidéo)

L'avion qui doit rapatrier des Européens de la ville chinoise de Wuhan, dans la province de Hubei, a décollé dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. Vers 14h30, il a rejoint Istres en France. Il gagnera Melsbroek dans la soirée, a fait savoir le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Douze Belges figurent parmi les passagers.

LE DIRECT

15h30 - Le dispositif d'accueil se met en place à Melsbroek et Neder-over-Heembeek

Nos équipes présentes à la base aérienne de Melsbroek nous précisent que les différents services se préparent à accueillir les Belges rapatriés. L'avion A319 doit atterrir vers 17h30. Du côté de l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek, les équipes médicales se préparent également.

14h30 - Le deuxième avion de rapatriés de Wuhan a atterri à Istres, avec les Belges à bord

Le deuxième avion ramenant des étrangers de 30 nationalités différentes depuis Wuhan, la ville chinoise épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus, a atterri dimanche sur la base militaire française à Istres près de Marseille (sud-est).

Ce deuxième avion de rapatriés de Chine, un A380, était affrété par le gouvernement français. Dans l'appareil, qui a décollé dans la nuit de samedi à dimanche, se trouvent des ressortissants de 30 nationalités, en comptant les Belges. Comme lors du précédent vol, aucun des passagers ne présentait de symptômes d'une infection au nouveau coronavirus apparu à Wuhan, où ils ont embarqué, au départ de l'avion, a assuré Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès de la ministre français de la Santé.

Selon nos informations, les Belges changent d'avion en France pour embarquer dans un Airbus A319. Les 12 Belges devraient atterrir à l'aéroport militaire de Melsbroek où ils sont attendus dans la soirée. Les Belges seront placés en quarantaine à l'hôpital militaire de Neder-Over-Heembeek. Onze Danois, 23 Néerlandais, cinq Tchèques et deux Slovaques seront également débarqués à Melsbroek.

13h12 - La Chine déverse des milliards pour combattre le virus

La Chine a annoncé dimanche une injection massive de liquidités dans l'économie pour l'aider à résister au choc du nouveau coronavirus, à la veille de la réouverture des marchés financiers après la longue pause du Nouvel an lunaire. Economie paralysée, usines et commerces fermés, avenir incertain, confiance en berne: la banque centrale chinoise injectera lundi 1.200 milliards de yuans (156 milliards d'euros) pour contrer l'impact de l'épidémie qui a contaminé plus de 14.000 personnes, dont plus de 300 mortellement, avant dans se répandre dans plus de 20 pays. Dans un communiqué, l'institut d'émission explique que l'intervention vise à maintenir "une liquidité raisonnable et abondante" du système bancaire, ainsi qu'à assurer la stabilité du marché des changes.



11h30 - Plus de 300 morts, dont le premier hors de Chine

L'annonce dimanche du premier décès hors de Chine d'une personne atteinte du nouveau coronavirus, survenu aux Philippines, relance les inquiétudes sur la propagation de l'épidémie qui a fait plus de 300 morts en Chine où l'agglomération de Wenzhou (est) a rejoint la liste des villes confinées. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Philippines ont signalé dimanche la mort à Manille d'un Chinois âgé de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan où l'épidémie de pneumonie virale a démarré en décembre. "Il s'agit du premier décès signalé en dehors de la Chine", a déclaré Rabindra Abeyasinghe, représentant de l'OMS aux Philippines. Cette annonce survient alors qu'un nombre croissant de pays ferment leurs frontières aux personnes venant de Chine. Le coronavirus, transmissible d'humain à humain, a contaminé plus de 14.000 personnes en Chine et s'est propagé dans 24 pays.



2h30 - L'avion transportant des Belges a décollé de Wuhan

L'avion qui doit rapatrier des Européens de la ville chinoise de Wuhan, dans la province de Hubei, a décollé dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. Il va rejoindre Istres en France avant de gagner Melsbroek dans la soirée, a fait savoir le ministère néerlandais des Affaires étrangères. La ville de Wuhan (centre-est) est considérée comme le berceau de l'épidémie coronavirus. Quelque 300 personnes sont décédées et 14.000 contaminées.