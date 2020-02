Accident aux rallye Legend Boucles: le spectateur aurait été imprudent, selon le parquet

(Belga) Un spectateur qui a été percuté dimanche en début de journée par un véhicule participant au rallye automobile Legend Boucles Bastogne, lors du passage de la course dans la région de Libin, aurait commis une imprudence, selon le parquet du Luxembourg qui a été avisé de l'accident.

Un premier véhicule, de l'équipage Caprasse-Razzi, est sorti de route à 09h21. Le spectateur est alors descendu sur la route. Un second véhicule, engagé dans le rallye, n'a pu éviter cette personne descendue sur le parcours. Au vu des circonstances et des éléments qui lui ont été communiqués, selon le parquet, le spectateur n'aurait pas respecté les consignes de sécurité. L'organisation ne serait dès lors pas non plus en cause. Les membres de l'équipage, sorti de route, souffrent de blessures légères à très légères, a indiqué l'organisation des Legend Boucles. Le spectateur a lui été plus sévèrement touché et a été hospitalisé. (Belga)