Gand: Bevrijdingslaan fermée après des tirs

(Belga) La rue Bevrijdingslaan de Gand a été fermée dimanche soir après un incident impliquant des tirs. Un homme aurait été touché et blessé à la main par les tirs des policiers, précise Het Laatste Nieuws. La police locale et le parquet de Flandre orientale mènent l'enquête sur ces faits mais ne sont pas encore en mesure de fournir de plus amples informations.

Selon les premières informations, la police aurait tiré sur une personne suspectée d'avoir tenté d'en poignarder d'autres. On ignore si cette attaque a fait des blessés. Forces de l'ordre et services de secours se sont déplacés en masse sur les lieux, la rue a été fermée et une tente a été installée afin d'isoler les services de secours. Police et parquet ne sont pas encore en état de livrer des détails à propos de cet incident. S'il apparaît que la police a tiré, deux enquêtes seront ouvertes, l'une à propos du suspect et l'autre sur l'intervention policière. (Belga)