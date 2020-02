Coronavirus - Tests sur une vingtaine de rapatriés français présentant des "symptômes"

(Belga) Une vingtaine de passagers de l'avion de rapatriés arrivé dimanche en France depuis la Chine sont restés à l'aéroport dans l'attente d'un test car ils présentent des symptômes de contamination au nouveau coronavirus, a annoncé dimanche la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

"Une vingtaine de personnes qui présentaient des symptômes sont restées sur le tarmac" à Istres (Bouches-du-Rhône) "sous la surveillance des médecins militaires le temps d'avoir un test", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Paris. Il s'agit à la fois de ressortissants "français et non-européens". "En fonction du résultat du test, ils seront soit hospitalisés si le test est positif, soit pourront rejoindre le centre de Carry-le-Rouet ou le centre d'Aix-en-Provence", les deux lieux de quarantaine choisis par les autorités pour accueillir les rapatriés. Les résultats sont attendus "dans la soirée". La ministre a par ailleurs annoncé qu'aucun nouveau cas n'avait été diagnostiqué durant le week-end sur le sol français : on en reste donc à six personnes contaminées, dont une toujours en réanimation.