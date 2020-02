Les arts martiaux contre les violences faites aux femmes au Nigeria: "Il y a un tabou"

Frustrées par l'un des taux d'agression sexuelle les plus élevés au monde, la mauvaise application des lois et les tabous tribaux qui empêchent les gens de parler de violence sexiste, certaines Nigérianes rompent avec la tradition pour suivre des cours d'autodéfense.

Un groupe de défense des droits locaux et un entraîneur de boxe ont uni leurs forces pour offrir une formation gratuite qui tente de mettre fin au problème largement inexprimé de la violence quotidienne contre les femmes, dans un pays déjà bien connu pour les atrocités commises contre les filles par les combattants djihadistes.

Une nouvelle étudiante, Adeola Olamide, dit qu'elle était emplie de peur et de honte lorsqu'elle a été agressée pour la première fois chez elle. Quand les abus se sont poursuivis, cette mère de trois enfants de 35 ans a décidé d'apprendre les techniques nécessaires pour repousser un agresseur.

"C'est étrange, très très étrange d'entendre ça, une femme veut se défendre si elle se trouve dans une position où elle doit le faire. Personne ne va ... Personne ne va écouter ça, ils vous diraient juste que vous n'êtes pas soumise en tant que femme. Vous savez, elles vous disent que vous êtes devenue féministe et donc parce que vous avez commencé à écouter toutes ces choses qui se produisent. En Afrique, nous ne faisons pas cela", a déclaré Olamide quelques minutes avant d'entrer dans sa première classe dirigée par le groupe de défense des droits Women Impacting Nigeria et l'entraîneuse Rehia Giwa-Osagie.

Les mains enroulées et fourrées dans des gants de boxe, les élèves ont rapidement rempli le gymnase de sifflements alors qu'ils pratiquaient des mouvements contre des sacs.

Des instructeurs de boxe et de karaté ont enseigné à Olamide et à environ 20 autres étudiantes des techniques de base de blocage, de frappe et d'évasion dans le cours de deux heures, qui est offert chaque semaine à toutes les femmes.

"Quand il s'agit de femmes qui s'impliquent dans tout ce qui a trait au physique, donc spécifiquement pour combattre et se défendre, il y a un tabou. Le tabou vient des pressions sociétales, des perceptions mais aussi des femmes elles-mêmes - n'ayant pas la confiance en elles pour pouvoir réellement atteindre cela ou ce qui est nécessaire pour devenir compétente en matière de légitime défense", explique Giwa-Osagie, le chef d'EliteBox.

Les médias nigérians regorgent d'histoires horribles de femmes et de filles kidnappées et victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle et de travail. L'enlèvement de 276 écolières en 2014 par des djihadistes de Boko Haram a déclenché un tollé mondial. Mais les agressions quotidiennes sont restées sous le radar. Le Nigeria est le neuvième pays le plus dangereux au monde pour les femmes, selon un rapport de 2018 de la Fondation Thomson Reuters. L'Inde étant le plus dangereux.

"C'est une alternative, c'est une nouvelle façon de faire. Vous asseoir en cercle et tout le monde raconte son histoire, car ici vous rencontrez des femmes qui ont vécu les mêmes choses que vous avez vécues. Mais certaines personnes sont silencieuses. Donc, vous venez ici et, vous savez, pendant le cours, lorsque vous vous associez aux exemples que la professeure donne, vous pouvez aussi partager quelques mots, ou même après le cours. C'est comme une unité silencieuse", estime Tope Imasekha, responsable de Women Impacting Nigeria.

Après sa première séance, la confiance d'Olamide s'était accrue. "C'était vraiment révélateur, j'aime le fait que je pouvais, que je peux me protéger".