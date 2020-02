La comédie musicale à succès "Hamilton" au cinéma en 2021

La comédie musicale "Hamilton", plus grand succès à Broadway ces cinq dernières années, va sortir au cinéma en 2021, sous forme d'une captation du spectacle, a annoncé lundi le studio Walt Disney.

Arrivée à Broadway en août 2015, cette comédie musicale qui raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, l'une des figures fondatrices de la nation américaine, a rencontré un succès exceptionnel à New York.

A date, le spectacle a rapporté 633 millions de dollars de recettes aux guichets pour sa seule production new-yorkaise, et été vu par 2,5 millions de spectateurs, selon le site Broadway.com.

Il s'est aussi produit, avec d'autres troupes, durant trois ans à Chicago, se joue à Londres depuis 2017 et effectue actuellement une grande tournée aux Etats-Unis et au Canada.

Une production est prévue en Australie, ainsi qu'en Allemagne.

Le mélange de fresque historique avec une bande-son rap, inédit jusqu'ici, a fait d'"Hamilton" un phénomène, attirant toutes les générations.

La comédie musicale a remporté, en 2016, 11 Tony awards, les récompenses décernées chaque année par les professionnels de Broadway.

Disney a indiqué, dans un tweet, que le film montrerait une représentation du spectacle avec la distribution originale, qui incluait notamment Lin-Manuel Miranda, à la fois producteur, compositeur, auteur de la comédie musicale et acteur, dans le rôle titre.

La sortie du film est annoncée pour le 15 octobre 2021. Disney n'a pas précisé dans quels pays le film sortirait mais le site spécialisé Variety évoque l'Amérique du Nord.

Sollicité par l'AFP au sujet d'une éventuelle sortie sur d'autres marchés, Disney n'a pas donné suite immédiatement.

Le créateur d'"Hamilton", Lin-Manuel Miranda, a le vent en poupe en ce moment, car une autre de ses comédies musicales "In the Heights", a été adaptée au cinéma, et doit sortir en juin.