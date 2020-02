Procédure de destitution de Trump - Les démocrates bouclent leur réquisitoire en appelant le Sénat à destituer Trump

(Belga) L'accusation démocrate a appelé lundi le Sénat à destituer Donald Trump en concluant un réquisitoire particulièrement dirigé vers les élus républicains, priés de s'élever contre un président "sans boussole morale".

"Quand un président essaie de forcer un allié à l'aider à tricher dans nos élections, puis cherche à étouffer l'affaire, nous devons dire +ça suffit+", a déclaré l'élu démocrate et procureur en chef Adam Schiff. "Nous avons prouvé que Donald Trump est coupable. Maintenant, rendez la justice de manière impartiale et condamnez-le", a-t-il lancé aux cent élus de la chambre haute du Congrès, qui rendront leur verdict mercredi. L'issue du procès fait peu de doutes: la Constitution impose une majorité des deux tiers (67 voix sur 100) pour destituer un président et les 53 élus républicains font pour l'instant bloc derrière Donald Trump. Adam Schiff leur a adressé une partie de ses derniers arguments. "Vous ne pouvez pas faire confiance à ce président pour qu'il fasse ce qui est bon (...) vous ne le changerez pas et vous le savez", leur a-t-il dit, en estimant à "100%" la probabilité que le président essaie de "tricher" à nouveau pour remporter l'élection présidentielle du 3 novembre. (Belga)