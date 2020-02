Une personne désincarcérée lors d'un accident de circulation sur l'E40 à Cerexhe-Heuseux

(Belga) Un accident de circulation impliquant deux véhicules a nécessité lundi soir la fermeture temporaire de l'autoroute E40 en direction de l'Allemagne afin de faciliter l'intervention des secours, a annoncé la zone Vesdre Hoegne et Plateau qui a procédé à la désincarcération d'une victime.

Pour une raison indéterminée, deux véhicules au minimum se sont percutés à hauteur de Cerexhe-Heuseux (Soumagne) en direction de l'Allemagne vers 23h25. Appelés sur les lieux, les services de secours ont dû assurer leur propre sécurité en fermant l'autoroute et ce afin de procéder à la désincarcération d'une victime. Les deux véhicules concernés se trouvaient en bande de gauche et de droite, rendant l'intervention délicate. Le véhicule en bande de gauche a pu être rapidement dépanné, permettant la réouverture de la circulation sur les bandes de gauche et du milieu, la bande de droite restant cependant fermée pour faciliter l'intervention des pompiers. La victime a finalement été extraite du véhicule et emmenée à l'hopitâl de la Citadelle par l'ambulance de La Croix Rouge de Blegny, secondée par le SMUR Citadelle. On ignore la gravité de ses blessures. Le balisage est désormais assuré par la police des autoroutes qui procède aux constatations d'usage. (Belga)