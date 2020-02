Vente de tabac: Catherine Fonck veut interdire les paquets de cigarettes en grande surface

En cette journée de lutte contre le cancer, la cheffe de groupe CDH à la chambre constate que la Belgique est six fois plus petite que la France, mais compte deux fois plus de lieux de vente. Elle souhaite interdire le tabac dans les grandes surfaces et les distributeurs automatiques et limiter la vente de cigarettes aux librairies, notamment pour protéger les plus jeunes.

Fabrice Grosfilley : Faut-il interdire la vente de tabac dans les grandes surfaces et les automates ? Est-ce que c'est possible ?

Catherine Fonck : Si on veut continuer à avancer dans la lutte contre le tabac, il faut aussi diminuer le nombre de points de vente. EN Belgique, nous sommes un pays 6 fois plus petit que la France et pourtant nous avons deux fois plus de points de vente. Pour les réduire, je propose en effet de limiter la vente aux libraires.

F.G. : Mais ça va faire un manque à gagner pour la grande distribution.

C.F. : Reconnaissez quand même que chez les libraires, ça représente une part non négligeable de leur chiffre d'affaires. Par contre, au niveau des grandes surfaces, ça représente un chiffre de vente limité par rapport à toutes leurs autres activités.

F.G. : Et là-dessus, vous avez une majorité de votes favorables ?

C.F. : Pas encore à ce stade-ci, mais j'y travaille en ce moment. Je réunis des groupes de travail informels pour tenter de rassembler. Protéger nos jeunes, c'est vraiment une priorité. Première cause évitable de cancer, première cause évitable de pathologies cardiaques sévères.