Une dame âgée se fait voler sa carte bancaire chez elle à La Louvière: reconnaissez-vous ces deux suspectes?

Avis de recherche diffusé à la demande du parquet du Hainaut, division Mons

Le 12 mai 2018 vers 10h30, à La Louvière, une dame âgée s’est fait voler sa carte bancaire à son domicile situé rue des Muscadins.

Peu avant les faits, la victime avait été repérée par deux jeunes femmes alors qu’elle effectuait ses courses dans une grande surface. Au moment de la transaction, elles sont parvenues à subtiliser le code secret de sa carte de banque.

Les deux voleuses ont alors suivi la victime jusqu’à son domicile. Une fois sur place, elles ont sonné à la porte et ont prétexté un malaise pour pouvoir entrer à l’intérieur de l’habitation.

Alors que la première accompagnait la victime dans la cuisine, la seconde a subtilisé sa carte de banque dans son portefeuille qui se trouvait dans son caddie.

Les jeunes femmes ont ensuite quitté les lieux sans que la victime ne s’aperçoive du larcin.

Une fois en possession de la carte et de son code secret, les voleuses ont effectué des dépenses et des retraits bancaires pendant lesquels elles ont été filmées.

Description des deux suspectes

La 1ère femme est de type méditerranéen et est âgée d’une vingtaine d’années. Elle est de corpulence mince et mesure environ 1m60. Au moment des faits, elle portait un manteau beige et un foulard. Elle était en possession d’un petit sac foncé porté en bandoulière.

La 2ème femme est également de type méditerranéen et âgée d’une vingtaine d’années. Elle est de corpulence mince et mesure environ 1m65. Au moment des faits, elle portait une veste matelassée foncée, un jean bleu délavé, des baskets blanches et un foulard.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu