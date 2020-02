Fortes pluies: la province de Luxembourg en ALERTE DE CRUE, celles de Namur, Hainaut, Liège en pré-alerte

Plusieurs cours d'eau de la province du Luxembourg se trouvaient mardi en alerte de crue, indiquait la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques wallonne (DGO3) sur son site. Certains cours d'eau des provinces de Hainaut, Namur et Liège étaient pour leur part en pré-alerte.



En province du Luxembourg, la Semois, la Chiers, la Vierre et leurs affluents ont été placés en phase d'alerte de crue après les précipitations abondantes de ces derniers jours. Les niveaux d'eau y sont à la hausse et devraient atteindre leur maximum en cours de journée, prévoit la DGO3, qui précise que la vigilance est de mise. Le reste de la province était en pré-alerte, tout comme celles de Hainaut, Namur et Liège. Les niveaux de la Haute Sambre, de l'Eau Blanche, de l'Eau Noire, du Viroin, de la Haute Meuse, de la Lesse, de l'Ourthe, de Lhomme, de la Sûre, de l'Amblève, de l'Our et de leurs affluents y sont globalement orientés à la hausse. Selon les prévisions actuelles, leur maximum devrait être atteint pendant la journée.