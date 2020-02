Une aquarelle volée par les nazis découverte à la Bibliothèque royale: "Nous avons acheté l'aquarelle en 1968 en toute bonne foi"

La Bibliothèque royale possède une aquarelle pillée à une famille juive par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, écrivaient mardi De Standaard et Het Nieuwsblad.

En 1942, la collection d'art que possédait la famille Dorville a été vendue de force. Il apparaît que la Bibliothèque royale (KBR) possède actuellement l'une des oeuvres, une aquarelle de Félicien Rops nommée "La buveuse d'absinthe" et datant de 1876. La bibliothèque a acquis cette pièce en 1968 d'un marchand français. Bien que la provenance de la peinture soit mentionnée dans le catalogue de la KBR, la bibliothèque n'était pas au courant que celle-ci avait été volée. "Nous avons acheté l'aquarelle en 1968 en toute bonne foi", déclare la directrice par intérim, Sara Lammens. "Après la guerre, la Bibliothèque a acheté des milliers d'oeuvres, qui n'ont pas toujours fait l'objet de recherches approfondies sur leur provenance. Souvent, cela n'était pas possible parce que des pièces dont l'historique était incomplet étaient proposées sur le marché." La KBR compte approfondir la question. "S'il s'avère que l'oeuvre en question a été effectivement pillée et que les proches n'ont jamais été indemnisés après la guerre, alors nous examinerons toutes les possibilités. Y compris celles de la restitution ou de l'indemnisation", déclare Sara Lammens.