Comment ANTICIPER les faits de harcèlement chez les jeunes? Un spécialiste donne des outils concrets pour AGIR (vidéo)

Les faits de harcèlement scolaire sont incompréhensibles et soulèvent énormément d’interrogations. Le psychopédagogue, Bruno Umbeek, est un spécialiste de cette thématique. Il répond aux principales questions qui se posent pour RTL INFO.

Quel est le profil de la victime de harcèlement ?

Un enfant tout à fait lumineux qui s' éteint d' un coup, c' est généralement quelqu'un qui aurait été un dominant potentiel dans une classe et puis qui a été suite aux circonstances de la vie du groupe rejeté en lisière du groupe et puis attaqué par l' ensemble de la classe.



Est-ce qu’internet amplifie le harcèlement ?



Dans le cadre du cyber-harcèlement vous avez ce qu' on appelle du Flaming, c'est-à-dire l' enfant est incendié en très très peu de temps donc on ne peut pas le voir, c'est pour ça que les parents doivent évidemment ne pas culpabiliser parce qu'ils n'auraient rien pu voir venir.



Partager des photos de son corps, est-ce risqué ?



Si vous montrez des parties plus intimes de vous, eh bien vous aurez effectivement plus de notoriété sur le plan des réseaux sociaux. C'est ce qui incite parfois certains à renoncer à toute prudence sur ce plan-là, notamment parce qu'on leur présente le site comme un site intime et il suffit d'un partage sur un site public, de Messenger à Facebook et votre image devient publique et là vous avez un sentiment d'anéantissement qui vous extermine très très rapidement. Vous prenez le bus le matin vous avez l'impression que tout le monde vous a vu sans vêtements.



Comment les parents peuvent-ils anticiper ces dérives ?



Si vous diabolisez les réseaux sociaux le risque que vous courez c'est de créer du silence, c'est-à-dire que si vous dites à votre enfant : tu es trop jeune, attend plutôt d'avoir douze ans, treize ans, quatorze ans, le jour où il lui arrive quelque chose il ne vous en parlera pas.



Comment les enseignants peuvent-ils anticiper ?



La responsabilité des écoles, c'est de s’outiller pour pouvoir réagir. Dire à l'heure actuelle qu'on est démuni face au harcèlement, c'est de l'autisme pédagogique.



Une application, Cyberhelp, est en cours de développement, comment fonctionne-t-elle ?



Lorsque quelqu'un est agressé, il active le dispositif, il y a des copies d'écran qui se font et s’il active la deuxième partie du dispositif, ces copies d’écran sont envoyées dans un service qui est en mesure de gérer la situation et il reçoit tout de suite un message : ne t'en fais pas, on va gérer la situation, donc ça permet de se sortir tout de suite de ce sentiment de désespérance.