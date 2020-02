Les personnalités de RTL cuisinent avec Yves Mattagne pour le Télévie: "Pour certains, heureusement que j'étais là" (vidéo)

Pour le Télévie, vingt personnalités de RTL, dont Sandrine Corman, se sont lancé un défi: réaliser un livre de cuisine. Tous ont été coachés par le chef étoilé Yves Mattagne. Ils étaient présents sur le plateau du RTL INFO Avec Vous pour en parler.

Ce livre de cuisine était sold out mais sur le plateau, Sandrine Corman a annoncé une bonne nouvelle. "Il n'y avait plus, on avait tout vendu, 5.000 exemplaires avaient été édités. Vu le succès, on a décidé d'en relancer 5.000 supplémentaires. Donc à partir du 18 février, le livre sera à nouveau disponible sur le site du Télévie."

Pour revenir à la genèse du projet, Yves Mattagne a expliqué comment cela s'était passé. Toutes les personnalités qui ont participé ont envoyé leur recette par mail au chef étoilé. "J'ai fait lecture de toutes les recettes. Certaines avaient été écrites par des gens qui cuisinent à la maison, simplement, par des chefs, ou d'autres avaient été trouvées sur internet, car la recette était trop bien faite. J'ai fait une sélection et j'ai regardé les saisons, car je voulais que le livre parle des 4 saisons, et la difficulté, car ce sont des recettes qui sont à réaliser à la maison."

"Il y avait des chefs qui se débrouillaient et pour certaines, heureusement que j'étais là", a plaisanté Yves Mattagne sur le plateau du RTL INFO Avec Vous. Malgré que la question lui soit posée par Alix Battard, le chef n'a pas voulu révéler de nom.

Visiblement, Sandrine Corman fait par contre partie des bons élèves. "Je cuisine beaucoup, j'ai une grande famille. Je cuisine pour mes garçons, mais plutôt des recettes faciles au quotidien. J'aime bien cuisiner et j'aime quand mes enfants participent. J'ai emmené Harold, mon petit garçon de 4 ans, sur le tournage. C'est une recette que je fais régulièrement avec lui parce que c'est très facile, c'est rapide, c'est un gâteau au chocolat."

Le livre du Télévie est disponible sur www.televie.be.