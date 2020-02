Manneken Pis habillé en patient pour la journée mondiale contre le cancer

(Belga) La Fondation contre le cancer a annoncé mardi avoir remis à Manneken Pis son 1.042e costume à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. La célèbre statuette bruxelloise symbolise ainsi l'un des 350.000 patients qui ont vaincu le cancer au cours des dix dernières années.

Manneken Pis, vêtu comme un patient qui combat un cancer, doit rappeler que tout le monde peut, un jour, être confronté au cancer, mais aussi que les chances de guérison augmentent chaque jour un peu plus. C'est pour cette raison qu'il porte une robe d'hôpital avec une perfusion pour une séance de chimiothérapie. Manneken Pis illustre le combat contre le cancer à l'instar des patients courageux qui se battent chaque jour contre la maladie. Près de 9,5 millions de personnes dans le monde meurent encore du cancer chaque année et des millions d'autres sont touchées par la maladie. En Belgique, 29.000 personnes décèdent chaque année et 68.000 nouveaux diagnostics sont posés tous les ans. "Le combat continue, mais le cancer le plus facile à soigner est celui que l'on peut prévenir", déclare le docteur Anne Boucquiau, porte-parole de la Fondation contre le cancer. "Nous demandons donc à tous les gouvernements de faire de la lutte contre le cancer une priorité", a ajouté Anne Boucquiau. La Fondation contre le cancer poursuit son travail dans le domaine de la recherche scientifique, de la prévention et de la promotion d'un mode de vie sain. (Belga)