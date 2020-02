Deux morts à l'hôpital d'Hornu suite à une infection bactérienne

Des patients isolés à Hornu. Attention, ce n’est pas lié au Coronavirus mais à une bactérie résistante aux antibiotiques. Elle a fait son apparition à l’hôpital Epicura à Hornu (Hainaut). Deux patients sont décédés. Huit personnes sont à l'isolement pour l'instant: les 4 personnes atteintes de la bactérie et 4 autres personnes qui ont eu contact avec un patient.

Une bactérie multirésistante, qui n'est en rien liée au coronavirus, s'est ajoutée à l'état de santé de patients immunodéprimés de l'hôpital Epicura à Hornu. Deux personnes sont décédées. Quatre autres malades sont en traitement.

Sammy Place est infectiologue au centre hospitalier EpiCura. Il explique au micro d'Aurélie Henneton pour le RTLinfo 19 heures: "Nous sommes en face d'une bactérie opportuniste. Cela n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle un peu partout en ce moment dans l'espace médiatique: les coronavirus, les virus de la grippe, etc - qui s'attrapent dans la rue, en échangeant une poignée de mains ou simplement en se parlant. Ça n'est pas le cas ici. On est face à une bactérie multi-résistante et c'est ce qui pose problème. Elle est une préoccupation mondiale."

Isolements préventifs pour plusieurs personnes



L'hôpital d'Hornu a pris une série de mesures de précaution pour contrer l'éventuelle propagation d'une bactérie multirésistante et opportuniste. L'unité de soins intensifs d'Hornu au 100 et le service de pneumologie aux admissions, où la bactérie a été détectée, ont été fermés, par précaution, a indiqué l'hôpital. Les équipes concernées par les patients infectés ont été renforcées. Des traitements issus des dernières recommandations internationales ont été administrés aux patients infectés. Les patients ayant été en contact avec les patients infectés ont été placés en isolement préventif.

Des frottis de dépistage ont été effectués auprès des patients à risque et les procédures de nettoyage et de vérification de l'environnement ont été renforcées. "Cette bactérie est opportuniste en ce qu'elle s'attaque aux patients immuno-déprimés et donc très fragilisés, souffrant de multi-pathologies et dont le pronostic de vie est déjà très limité", ont indiqué les instances de l'hôpital, qui ont, par ailleurs, précisé que la bactérie ne présente aucun risque pour les autres patients, les visiteurs ou le personnel hospitalier et qu'elle n'est en aucun cas liée à l'épidémie de coronavirus. Deux patients, qui étaient entre porteurs de la bactérie, sont décédés. Trois autres patients sont infectés et un est porteur sain de la bactérie.