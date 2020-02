Manifestation d'agriculteurs mercredi à Namur, la circulation sera impactée

(Belga) Des agriculteurs manifesteront mercredi de 11h00 à 13h30 à Namur, devant la cabinet de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, indique la police locale. La manifestation concerne les contrôles liés aux produits phytopharmaceutiques (PPP). La circulation sera impactée.

L'action vise à "dénoncer la surenchère des contrôles liés à l'utilisation des produits de protection des plantes, qui signe la fin des petites exploitations", indique la Fédération unie de groupements d'éleveurs et d'agriculteurs (Fugea). Elle fait suite à deux arrêtés wallons entrés en vigueur début juin 2019. L'un réglemente le stockage des PPP, l'autre le remplissage, le rinçage et le nettoyage des pulvérisateurs, et le traitement des effluents. "De nombreux agriculteurs craignent l'ampleur des coûts pour la mise aux normes", souligne encore la Fugea. La manifestation aura un impact sur les axes routiers menant et sortant du centre-ville, entre 11h00 et 13h30, prévient la police. Les bus du TEC seront également impactés. La rue d'Harscamp sera totalement interdite aux véhicules (circulation et stationnement). La circulation sera aussi interdite boulevard Isabelle Brunell (entre le square Arthur Masson et la place Kegeljan). La sortie de l'avenue Golenvaux restera toutefois possible vers le pont de France. (Belga)