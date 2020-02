Le ministre Denis Ducarme défend les agriculteurs et prévient les supermarchés : "Les règles ont changé"

Questionné par le journaliste politique Fabrice Grosfilley sur la multiplication des actions des agriculteurs, dont une encore aujourd'hui à Namur, pour faire entendre leurs voix, Denis Ducarme, ministre fédéral de l’agriculture et des classes moyennes, a rappelé que désormais une réforme du code économique leur permettait, ainsi qu'aux petits indépendants de se défendre face à la puissante grande distribution et sa politique de prix écrasés.

Fabrice Grosfilley: Les agriculteurs multiplient les opérations de protestations ces dernières semaines. Vous les comprenez ?

Denis Ducarme: Je crois qu'ils ont raison. J'ai réformé le code de droit économique afin qu'il y ait plus d'équité entre les agriculteurs et la grande distribution. Celle-ci mange parfois trop de marges aux agriculteurs. Avec cette réforme, on ne sera plus dans la relation Pot de terre/Pot de fer. Les multinationales exagèrent dans leurs relations contractuelles avec les agriculteurs et nos petites PME. Elles n'ont plus qu'à bien se tenir car les règles ont changé.

Fabrice Grosfilley: Il y a une autorité de la concurrence vers laquelle l'agriculteur peut se tourner quand il y a un litige sur la fixation des prix ?

Denis Ducarme: Quand il y a des clauses abusives dans les contrats, des fixations de prix artificiels, des pratiques déloyales du marché, les agriculteurs et petits indépendants pourront saisir l'Autorité de la concurrence et même le ministre pour davantage d'équité.

Fabrice Grosfilley: Et on pourra faire plier la grande distribution ?

Denis Ducarme: Exactement.

Fabrice Grosfilley: On pourra lui dire qu'elle peut rogner sur ses marges ?

Denis Ducarme: Il a fallu deux ans pour faire passer ce projet, il y a eu beaucoup de résistance. La loi va entrer en vigueur cette année. Tout le monde devra la respecter.