305 Belges bloqués depuis mardi en Jamaïque: "On nous ment, on ne nous tient au courant de rien"

Plus de 300 Belges sont bloqués à Montego Bay, en Jamaïque, depuis mardi soir. Ils revenaient de Punta Cana en République Dominique, la Jamaïque ne devait être qu’une escale sur leur trajet.

Mais à cause d’un problème de freins sur leur avion, ils n’ont pas pu redécoller. Depuis 24 h, les 305 Belges sont donc répartis dans plusieurs hôtels de l’île.

"Le retour est très rude", nous confirme Ophélie, via le bouton orange Alertez-nous. "Nous décollons à 16h de Punta Cana vers Montego Bay pour une petite escale et c’est à partir de là que tout commence. Nous restons bloqués à l’intérieur de l’avion environ 1h30 et ils nous disent que l’avion, un Dreamliner Boeing 737, a des problèmes de freinage et qu’ils doivent faire une procédure pour vérifier et réparer. Ce qui est normal. La procédure échoue et nous devons descendre de l’avion et attendre deux heures dans l’aéroport qu’ils fassent une nouvelle procédure, qui échoue finalement aussi. Nous sommes donc redirigés vers des hôtels. Bref, la galère et entre tout ça nous avions reçu un malheureux voucher de 4,50€ par personne, autant vous dire qu’on ne savait rien acheter avec ça dans l’aéroport où tout coûtait très cher".

Les 305 passagers devaient redécoller mercredi mais finalement le vol a été annulé. Ils pourraient finalement partir à 14h, heure locale, ce jeudi. Mais selon TUI, les techniciens travaillent toujours actuellement sur l’avion donc rien n’est moins sûr.

D'autres témoins râlent car "la communication ne se fait pas, on nous ment et on ne nous tient au courant de rien, certaines personnes ont besoin de médicaments et TUI ne fait rien et ne répond pas", nous a écrit un autre témoin.