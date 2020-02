Gang albanais à Anvers: plusieurs saisies et arrestations

Plusieurs perquisitions ont eu lieu jeudi dans le cadre d'une enquête d'ampleur sur une bande de malfaiteurs albanais, actifs notamment à Anvers. Les fouilles ont donné lieu à des arrestations et des saisies en Belgique et à l'étranger. La police d'Anvers, qui a révélé l'information, ne souhaite pas donner plus de détails pour l'instant. Le parquet, la police locale et l'agence européenne Europol s'expliqueront plus en profondeur jeudi après-midi.