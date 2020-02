Virus de la tomate: plans de surveillance des autorités et de la filière

Les autorités sanitaires françaises comme les professionnels ont mis en place des plans de surveillance afin de protéger le territoire français d'un nouveau virus s'attaquant aux plantes potagères, notamment la tomate, qui représente un risque économique pour la filière.

"A ce stade, aucune plante contaminée n'a été décelée en France", mais la direction générale de l'alimentation (DGAL) "prend cette menace très au sérieux" et le ministère a mis en place une "surveillance renforcée", selon un communiqué de ses services jeudi.

L'Association d'organisation de producteurs nationale Tomates et Concombres de France (AOPn) a également annoncé cette semaine avoir déclenché un plan de "surveillance active renforcé des cultures", avec l'appui de l'ensemble de ses adhérents.

L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) avait mis en garde mardi contre "Le tomato brown rugose fruit virus" (ToBRFV), un nouveau virus "particulièrement dangereux pour les plantes qui y sont sensibles" - poivrons, tomates et piments -, qui peut se transmettre par les semences, les plants et les fruits infectés, et qui survit longtemps à l'air libre.

"Une cellule de veille entre les services de l'Etat (DRAAF) en région PACA, principale région productrice de tomates, la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) et les professionnels de la production de tomates a été activée dès 2019. Une surveillance officielle de l'ensemble du territoire français, notamment dans les serres de production maraîchère, est réalisée", assure le ministère.

En 2020, un "plan de surveillance officiel renforcé sera conduit" avec plus de 350 inspections visuelles réalisées en cultures sur poivrons, tomates et aubergines et plus de 500 prélèvements systématiques, même en l'absence de symptômes, ajoute-t-il. "Un contrôle systématique des lots de semences et de plants de poivrons et de tomates originaires de pays dans lequel la présence du virus est connue" sera mis en place, souligne le ministère.

Le ToBRFV est un virus émergent dont les premiers signalements datent de 2014 en Israël et de 2015 en Jordanie, dans les deux cas sur des tomates produites sous serre. Il a ensuite gagné l'Europe, le Mexique et les Etats-Unis. Il a été signalé dans les pays limitrophes de la France dont l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Cependant l'Allemagne a réussi à éradiquer le foyer de virus détecté en arrachant les plants, en les détruisant et en désinfectant le sol.

- Aucun traitement -

Selon l'Anses, le virus peut infecter jusqu'à 100% des plantes sur un site de production, ce qui le rend redoutable pour les cultures à haute densité de plantation comme les cultures sous serre. De plus, à ce jour, aucun traitement ou aucune variété résistante n'existe contre ce virus.

"En cas de contamination, le légume ou le fruit perdra toutes ses qualités gustatives, en raison d'une rupture de sa maturation, venant altérer la qualité de sa chair et le rendant impropre à la commercialisation", selon l'AOPn Tomates de France, pour qui la lutte contre l'introduction de ce virus est vitale.

Du fait des possibilités de propagation rapide du virus, l'association professionnelle a donc pris la décision de restreindre l'accès aux zones de culture uniquement aux professionnels de la filière et des sites de production. "Un renforcement des mesures sanitaires est également mis en place pour pallier toute exposition éventuelle au virus", ajoute l'AOPn.

Sur un plant malade, on peut observer des symptômes sur les feuilles (mosaïques et marbrures), les fleurs (taches et nécroses) et les fruits (décoloration des fruits résultant d'une maturation irrégulière, avec des tâches jaunes ou brunes, des déformations et parfois des rugosités).

Cependant, en cas de consommation éventuelle d'un produit contaminé, l'AOPn comme le ministère affirment qu'aucun risque n'est à craindre pour l'Homme.

Au-delà des producteurs, le ministère appelle à la vigilance l'ensemble des jardiniers amateurs, lors de l'achat de semences ou de plants de tomates (qui doivent être dûment certifiés), et en cas d'apparition de symptômes évocateurs, à les déclarer immédiatement à la DRAAF.