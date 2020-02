Nandrin: une course-poursuite folle se termine en accident, deux personnes interpellées, deux autres prennent la fuite

"Gros déploiement de police à Nandrin à la suite d'une course poursuite", nous a indiqué Léo jeudi soir via le bouton orange Alertez-nous. La course poursuite a éclaté entre quatre individus à bord d'une Seat et les forces de l'ordre mobilisées en nombre.

Le véhicule des malfrat a terminé sa course en percutant une autre voiture. Deux personnes ont été interpellées, deux autres ont pris la fuite a pied. Un hélicoptère de la police ainsi que des chiens pisteurs ont donc été déployés à leur recherche selon nos confrères de Sudpress.