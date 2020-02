La police rend hommage à deux chiens policiers morts dans un accident

Les policiers de la zone de Damme/Knokke-Heist ont rendu hommage vendredi à deux chiens policiers décédés. Les deux animaux ont été tués dimanche dans un accident de la route. Plus de 100 chiens policiers et leurs maîtres ont formé une haie d'honneur.



La patrouille avait été sollicitée pour une intervention urgente vers 01h30. Elle a embouti à vive allure une voiture qui quittait le parking d'un hôtel. Les deux véhicules ont été projetées contre un arbre. Deux chiens de la police locale y ont laissé la vie. Deux policiers et les trois occupants du véhicule percuté ont été emmenés à titre préventif à l'hôpital. Des policiers de toute la Flandre sont venus soutenir leurs collègues. Le chef de police Steve Desmet a pris la parole lors de l'hommage. "D'une part, nous sommes soulagés que nos collègues Bjorn et Bart aient survécu. Mais d'autre part, nous regrettons que les deux chiens soient morts. Il ne s'agissait pas seulement de deux animaux mais de deux véritables collègues."