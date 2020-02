Carrefour rappelle du haché de poulet à cause d'une présence possible de salmonelle

(Belga) La société Westvlees a demandé vendredi de retirer du commerce le haché de poulet de 500g vendu au rayon boucherie de certains magasins Carrefour en Belgique et le rappelle auprès des consommateurs à cause de la présence possible de la bactérie salmonelle.

L'ensemble des produits a été retiré de la vente. Certains, arborant la date de péremption 11-02-2020 et le numéro de lot 206, ont cependant été commercialisés sur le marché belge avant la mesure de retrait. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient le produit décrit ci-dessus de ne pas le consommer, de le détruire ou de le rapporter au point de vente où il leur sera remboursé. (Belga)