France: un policier confesse un meurtre puis se suicide

Un policier municipal a reconnu être l'auteur du meurtre d'un septuagénaire dans un pavillon à Villemomble (Seine-Saint-Denis), dans une lettre d'aveux rédigée avant de se suicider avec une arme à feu, a-t-on appris vendredi de sources policières.



Dans une lettre et un message téléphonique laissés à son ex-femme, le policier trentenaire, en instance de divorce, a reconnu être coupable du meurtre, selon ces sources, confirmant une information du Parisien et d'Europe 1.



Il a ensuite mis fin à ses jours mercredi à bord de son véhicule, dans la ville voisine de Noisy-le-Grand.



La brigade criminelle de Paris, chargée de l'enquête, l'avait préalablement convoqué comme témoin dans cette affaire.



Dans sa confession manuscrite, l'agent a avoué la préméditation de son geste, expliqué le passage à l'acte et donné le mobile du crime, une vengeance sur fond de différend foncier. Il reprochait à la victime, le neveu de sa voisine, de ne pas la convaincre de lui vendre sa maison à Villemomble, ont relaté ces sources.



Lundi après-midi le corps de cet homme de 75 ans, "le visage tuméfié sous divers objets et vêtements", ainsi que "des traces de sang" avaient été découverts dans le grenier dudit pavillon en vente, selon une source policière. C'est son frère, sans nouvelles "depuis trois jours", qui avait signalé sa disparition, a-t-elle précisé.