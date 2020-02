L'Office économique wallon du Bois reçoit deux Awards de la communication publique

(Belga) Pour la deuxième édition de sa soirée de remise de prix, l'ASBL Communication publique Wallonie-Bruxelles (WBCOM) a décerné vendredi le Grand Prix à l'Office économique wallon du Bois (OEWB) pour sa campagne de sensibilisation au bois local. Le centre hospitalier régional (CHR) de Liège a lui reçu le prix spécial du jury récompensant sa campagne promouvant la semaine de mobilité.

La cérémonie, organisée en partenariat avec les groupes de médias RMB et Rossel est organisée tous les trois ans et récompense l'efficacité, l'originalité et la pertinence des opérations de communication publique ayant lieu en Belgique francophone. Elle réunit des acteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), des Services publics de Wallonie (SPW) ainsi que des pouvoirs locaux de Bruxelles et d'autres communes. L'OEWB et le CHR de Liège ont reçu respectivement le Grand Prix et le Prix spécial du jury. Le travail de sensibilisation de l'OEWB pour le bois local a aussi été récompensé du Prix de la communication comportementale. Parmi les autres lauréats, la société de transports en commun TEC a reçu le Prix de la communication interne, devançant notamment l'Office de la Naissance et l'enfance (ONE), qui fêtait ses 100 ans l'année dernière, et le réseau des porte-parole fédéraux mis en place en 2017 par l'ensemble des institutions fédérales. Triplement primé, le TEC a aussi reçu le Prix de la communication institutionnelle pour son image de marque auprès des citoyens et le Prix de l'attractivité et du marketing territorial. Le Prix de la communication d'accompagnement de projets a été décerné au SPW Mobilité et infrastructures pour sa campagne Scaldis Tournai autour du réaménagement des quais de l'Escaut dans la ville hennuyère. La ville de Wavre a elle été gratifiée du Prix de la communication culturelle et événementielle pour la distribution d'It-Bags, des sacs de shopping destinés à remplacer les sachets en plastique dans les commerces de la commune. La campagne "Faites entendre votre voix!" du service public Bruxelles Pouvoirs locaux a reçu le prix de la communication citoyenne récompensant la promotion des comportements et engagements citoyens au sein des collectivités. Enfin, le Prix du public a été remis au SPW Énergie pour sa campagne publicitaire "Mini-influenceurs de l'énergie" mettant en scène des enfants donnant des conseils sur les moyens d'économiser les ressources dans les habitations.