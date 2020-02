Bart De Wever a reçu un courrier suspect à son domicile: un périmètre de sécurité a dû être mis en place

Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers a reçu vendredi une lettre contenant de la poudre suspecte à son domicile à Deurne, a annoncé la police locale d'Anvers. La protection civile était sur place hier soir afin d'analyser le contenu du courrier. Un périmètre de sécurité a dû été dressé autour de la maison.

Le porte-parole de M. De Wever a également confirmé qu'une lettre suspecte a été trouvée. On ne sait pas exactement qui a fait la découverte et si Bart De Wever était chez lui au moment des faits. "L'un des résidents a trouvé la lettre et a prévenu la police", a déclaré la police, soulignant qu'avec les mesures prises, ils ne suivaient qu'une procédure de précaution standard.

La protection civile a emporté pour analyse la lettre. La lumière devait être faite en cours de nuit ou samedi sur la nature de la poudre en question. Entre temps, les mesures de sécurité qui concernent la résidence de M. De Wever restent en place, selon la police locale.