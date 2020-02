Toutes les rencontres de dimanche reportées à cause de la tempête Ciara

(Belga) Toutes les rencontres de Jupiler Pro League et de Proximus League prévues dimanche ont été reportée à cause du passage de la tempête Ciara.

L'Institut royal météorologique a émis samedi une alerte orange pour le vent pour la journée de dimanche, avec un risque de dégâts élevé sur tout le pays. Elle débutera à 10h00 pour prendre fin lundi matin à 11h00. La force du vent augmentera rapidement dimanche et l'IRM prévoit déjà dans l'après-midi des rafales de 80 à 110 km/h et un risque de dégâts par endroits. L'Union belge de football a donc décidé, en concertation avec l'IRM, de reporter l'ensemble des matches, dont le choc entre le Standard de Liège et le Club de Bruges. Deux autres matches de D1B étaient prévus dimanche: Antwerp - Genk et Waasland-Beveren - Courtrai. En D1B, le match Westerlo - Lokeren était au programme. (Belga)