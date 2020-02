Home invasions et vols à main armée à Bruxelles: 60 policiers mobilisés pour une grande opération contre un gang

La police locale de Bruxelles Capitale Ixelles nous transmet ce samedi par communiqué les résultats d'une enquête pour association de malfaiteurs débutée en octobre 2019. La police locale, accompagnée de plusieurs services et de la police fédérale, "a effectué ce jeudi 6 février 2020 neuf perquisitions simultanées dont une à la prison de Nivelles où est incarcéré un des suspects. Outre la prison de Nivelles, les perquisitions ont été menées à Laeken (Cité Modèle), Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Lambert, Jette, Berchem-Sainte-Agathe et Dilbeek". Une soixantaine de policiers ont été mobilisés, selon le communiqué.

D'après la police locale, neuf hommes nés entre 1996 et 2001 ont été interpellés. Ils sont tous "défavorablement connus de la justice et ayant un lien passé ou actuel avec la Cité Modèle, sont soupçonnés d’être membres d’une même association de malfaiteurs", indique la même source.

"De mi-septembre à fin octobre 2019, quatre home invasions et une tentative de pareil méfait au préjudice principalement de personnes âgées résidant dans ou aux environs de ladite cité laekenoise ont été commis ainsi que plusieurs vols à main armée à l’encontre de magasins de nuit, de supermarchés ou encore d’un restaurant. Les suspects interpellés pourraient être en lien avec ces différents méfaits", indique la police bruxelloise. "Des armes de poing et sprays au poivre avaient été exhibés lors de ces différents vols avec violence, parfois plusieurs effectués le même jour au vu du faible butin glané, et les auteurs étaient cagoulés".

Une fois les auditions des enquêteurs effectuées, quatre des neufs suspects ont été mis à la disposition d'un juge d'instruction bruxellois. Un cinquième suspect qui se trouvait en liberté conditionnelle a été ramené en prison pour non respect de ses conditions de libération. Le détenu de la prison de Nivelles a été ramené dans l'établissement pénitentiaire. Les trois derniers suspects ont été relaxés. "Au terme de leur audition par le juge d’instruction, les quatre suspects se sont vus inculpés du chef d’association de malfaiteurs", indique la police bruxelloise. "L'enquête se poursuit".