Tournoi des Six Nations dames: la France retrouve des couleurs devant l'Italie

L'équipe de France féminine de rugby, aux ambitions plombées d'entrée par l'Angleterre dimanche dernier, a retrouvé des couleurs face à l'Italie, dominée (45-10) lors de la 2e journée du Tournoi des six nations samedi à Limoges.

Il y avait du rachat dans l'air pour des Bleues sorties frustrées du +Crunch+ (13-19), avec aussi un goût de revanche après le camouflet subi à Padoue (12-31) face aux Transalpines lors du Tournoi 2019.

Sérieuses dès l'entame, les joueuses d'Annick Heyraud ont facilement pris le dessus grâce à une conquête efficiente, notamment en mêlée, et une avancée constante dans les duels.

Mises sur orbite par un essai rapide de Audrey Forlani (5) qui s'est engouffrée dans un trou de souris près des poteaux, les Françaises n'ont jamais lâché leur proie du jour.

Pour preuve, elles ont inscrit deux autres essais dans la demi-heure suivante signés de l'ailière Cyrielle Banet, le premier en coin en conclusion d'un joli mouvement collectif (16), le second après une course de 80 m en évitant un plaquage et en cadrant la dernière défenseure adverse (24-3, 32), avec une Jessy Trémoulière impeccable au pied.

Défensivement, les coéquipières des soeurs Ménager ont élevé le curseur, ne laissant pratiquement rien passer, à l'exception de Barattin filant à l'essai suite à une interception cinq minutes après la sirène du premier acte.

Dès le retour des vestiaires, les Bleues ont assis leur suprématie sur une pénaltouche suivie d'un maul conclu par la femme du match, Julie Annery (44).

Mais ont dû attendre le money-time pour corser l'addition face à des Italiennes vaillantes mais moins souveraines qu'en ouverture du Tournoi au pays de Galles où elles se sont imposées (19-15).

D'abord sur un essai de pénalité (77) qui a sanctionné le pack de la squadra azzura, avant que Laure Sansus en force ne parachève l'oeuvre tricolore sur la sirène