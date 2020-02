Environ 17.000 personnes au festival Citizen Lights à Schaerbeek

(Belga) La 3e édition du festival de lumières Citizen Lights s'est tenue ces vendredi et samedi soirs dans les rues de Schaerbeek. L'événement a attiré environ 10.000 visiteurs vendredi et quelque 7.000 visiteurs samedi, selon les autorités communales de Schaerbeek. "Il y a eu une forte affluence des Schaerbeekois à leur fête des lumières, malgré la météo parfois menaçante", a commenté Thomas Amrom, collaborateur au cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne. "Ils ont construit ensemble cet événement et l'ont partagé avec les spectateurs venus admirer leurs réalisations. C'est la preuve que le Citizen Lights est une occasion pour tous de se retrouver au cours de ces nuits magiques, dans les belles avenues illuminées de Schaerbeek".

Le festival Citizen Lights consiste en une balade nocturne qui permet aux participants de découvrir les bâtiments remarquables des quartiers Colignon et Louis Bertrand à Schaerbeek. Ces bâtisses sont sublimées par des illuminations destinées à les mettre en valeur. Lors de cette édition, le circuit était composé d'une douzaine d'animations et d'œuvres, réalisées par des Schaerbeekois ainsi que par 11 artistes belges et internationaux autour du thème "A la recherche de nos inaccessibles étoiles". Les animations proposées le long du trajet abordaient les sentiments tels que la prise de conscience, l'introspection, la colère, la joie, la peur et la timidité. Enfin, une parade citoyenne lumineuse, qui remontait de l'avenue Louis Bertrand jusqu'à l'hôtel communal situé place Colignon, formait le clou du spectacle. La parade était composée par les quelque 150 habitants de la commune qui se sont impliqués au long des derniers mois pour la création du festival. (Belga)