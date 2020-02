Tempête Ciara: suivez la situation à Liège 

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons dans cet article la situation en région liégeoise.

Un arbre chute sur une habitation à Huy



Un arbre est tombé dimanche après-midi sur une habitation à Huy (province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Hemeco (Hesbaye-Meuse-Condroz). On ne dénombre pas de blessé. Les hommes du feu ont été contactés vers 15h30 à la suite de la chute d'un arbre sur une habitation située dans la rue Entre-Deux-Thiers, à Huy. Une partie de l'arbre s'est retrouvée dans la chambre à coucher. Personne n'a toutefois été blessé. Les pompiers de la zone Hemeco comptaient dimanche, vers 16h30, une cinquantaine d'interventions dues à la tempête Ciara qui touchait le pays depuis la matinée. La tempête devrait quitter la Belgique lundi dans le courant de la journée.

Plusieurs arbres sont tombés sur les routes en région liégeoise



Plusieurs arbres sont tombés dimanche en début d'après-midi sur différentes routes de la région liégeoise, indique le site de la police fédérale de la route. Neupré, Saint-Georges-sur-Meuse et Fléron sont notamment touchés. Vers 13h10, la Nationale 638 à hauteur de Plainevaux (Neupré) a été fermée à la suite de la chute d'un arbre, qui entrave les deux sens de la circulation. Des déviations locales ont été mises en place. Une vingtaine de minutes plus tard, l'autoroute E42 en direction de Liège et en venant de Mons a également été touchée par une chute d'arbre, à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Deux bandes de l'autoroute sont obstruées et la circulation est fortement ralentie à cet endroit. Du côté de Fléron, depuis 13h40, la Nationale 621 est aussi fermée à la circulation pour une autre chute d'arbre. Les pompiers de Liège indiquent qu'ils reçoivent environ un appel toutes les 30 secondes depuis 13h00 dimanche. Les hommes du feu ont dû intervenir pour diverses chutes d'arbres et pour des toitures envolées à Liège, Ans et sur les hauteurs du Sart-Tilman.

Le marché de la Batte quasiment désert ce matin

Les activités en plein air ont évidemment été bouleversées par les intempéries, notamment les marchés dominicaux. À Liège, les allées du marché de la Batte étaient quasiment désertes.

Vos témoignages

Plusieurs témoins nous ont également transmis leurs images des dégâts occasionnés dans la région de Liège.

17h36 - "Arbre tombé dans notre jardin. Heureusement pas sur notre maison en contrebas", nous écrit un habitant de Theux.

17h11 - "L'arbre a cédé avec la force du vent."





15h35 - "Éléments du chantier près de la gare des Guillemins qui tombent sur la chaussée, la circulation est fermée. Police et pompiers sur place, un périmètre de sécurité est installé", nous écrit un témoin.

13h57 - "Quai Saint-Léonard, à Liège"