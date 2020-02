Tempête Ciara: suivez la situation en province de Luxembourg

La tempête Ciara se déchaîne sur l'ouest de l'Europe. En Belgique, les précipitations et les rafales deviendront plus intenses dans la soirée de ce dimanche et dans la nuit. Les rafales pourront atteindre les 130 km/h durant la nuit. Un front froid accompagné d'un risque d'orages pourra également s'abattre dans la nuit et lundi dans la matinée.

Nous suivons dans cet article la situation en province du Luxembourg.

Près de 200 interventions dans le Luxembourg pour des chutes d'arbres et de tuiles



Les pompiers de la province de Luxembourg sont intervenus à plus de 170 reprises dimanche sur l'ensemble du territoire provincial, à la suite des vents violents qui soufflent sur le pays. Des routes ont été fermées et des personnes ont dû être relogées.

Toitures endommagées, routes obstruées en raison de chutes de branches ou d'arbres: la zone de secours Luxembourg a effectué plus de 170 interventions dimanche entre 09h00 et 18h30. "Tronçonnage, risques d'effondrement, quelques pompages... Beaucoup de petites interventions", résumait le commandant Stéphane Thiry en fin de journée.

Entre 80 et 100 pompiers ont été déployés sur le terrain tout au long de la journée. Concentrées sur le nord de la province dans le courant de la matinée, les missions se sont progressivement généralisées à l'ensemble du territoire. Plusieurs routes ont dû être fermées à la circulation en raison de la dangerosité que représentaient les arbres en bordure de voiries.

C'est notamment le cas à Hotton, où l'on dénombrait trois arbres tombés route de l'Ansenne, entre les hauteurs du village et la carrière de Marenne.

Dans la commune de Hotton toujours, deux arbres se sont écrasés sur une maisonnette du centre Croix-Rouge pour demandeurs d'asile de Melreux. Aucun blessé n'est à déplorer, mais les occupants ont été relogés ailleurs dans le centre.