L'Iran échoue à mettre sur orbite son satellite

(Belga) L'Iran a lancé dimanche "avec succès" un satellite dans l'espace mais n'est pas parvenu à le mettre sur orbite, a annoncé un porte-parole du ministère de la Défense, cité par une chaîne de télévision d'Etat.

"Le (lanceur) Simorgh a propulsé avec succès le satellite Zafar dans l'espace mais le lanceur n'a pas atteint la vitesse nécessaire pour mettre le satellite sur l'orbite voulue", a indiqué Ahmad Hosseini, selon cette chaîne de télévision. Le ministre iranien des Télécommunications Mohammad Javad Azari Jahromi a pour sa part admis sur Twitter que le lancement "avait échoué". "Mais nous sommes INVULNERABLES! Nous avons d'autres satellites iraniens géniaux à venir!", a-t-il ajouté. Le satellite a été lancé à 19H15 (16H45 HB) et a atteint "90% de sa trajectoire" prévue, à une hauteur de 540 kilomètres, a précisé M. Hosseini. "Avec l'aide de Dieu et les améliorations que nous ferons pour les prochains lancements, cette partie de la mission se déroulera bien aussi", a-t-il dit. "Nous avons atteint la plupart des objectifs que nous avions et acquis des données, et dans le futur proche, en analysant ces données, nous allons procéder aux prochaines étapes", a affirmé M. Hosseini. Qualifié de "provocation" par les Etats-Unis, ce lancement intervient dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et Washington depuis le retrait unilatéral des Etats-Unis en mai 2018 d'un accord sur le programme nucléaire iranien suivi du rétablissement de sanctions américaines draconiennes contre la République islamique. (Belga)