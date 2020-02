XV de France: les Bleus "ont manqué de consistance", déplore Galthié

"Il y a eu du déchet". Malgré le succès devant l'Italie (35-22), dimanche, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a reconnu des imperfections dans le jeu des Bleus, qui ont manqué de "consistance".

Q: Une première période réussie, une seconde beaucoup moins...

R: "C'était difficile. En première période, c'était quasiment parfait. On fait deux erreurs de gestion, sur le jeu au pied et sur l'occupation. On le paie. On aurait pu aussi ne pas les payer. Contre l'Angleterre, on fait aussi quelques erreurs qu'on a très bien défendues et qu'on défend bien. Cette fois, ça n'a pas été le cas. En deuxième période, on a manqué de consistance, l'équipe a été bousculée par l'Italie."

Q: Dans la semaine, vous aviez évoqué des progrès dans l'animation offensive. Etes-vous satisfait?

R: "L'équipe a pris pas mal d'initiatives. On s'est retrouvé souvent dans les zones de conclusion, où on a peu de marge de manoeuvre, où il faut jouer juste. Je trouve que l'équipe a joué juste: on a marqué cinq essais, dont un qui vient de loin. Ils étaient plutôt bien construits, on s'est créé d'autres occasions qu'on n'a pas su concrétiser. On a du déchet."

Q: Contrairement à l'Angleterre la semaine dernière, vous avez beaucoup été sanctionnés.

R: "On a été beaucoup plus sanctionnés, c'est vrai. Une douzaine de fois. On a été quand même, semble-t-il, moins durs. En début de match, défensivement, on a gagné des mètres, gagné des ballons, on les a fait reculer... Par moments, on a été moins consistants que face à l'Angleterre sur ce plan défensif. On les a parfois laissés entrer dans le rideau. A partir du moment où tu te mets à reculer, tu te mets en danger par rapport à la ligne de hors-jeu. On s'est parfois fait prendre sur la ligne de hors-jeu. Quelques pénalités sur des zones de ruck sur lesquelles on n'est pas sorti, ça fait partie du jeu. C'était bien arbitré."

Propos recueillis en conférence de presse.